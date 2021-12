O brasileiro Anderson Silva segue sua preparação para a revanche contra o atual dono do cinturão dos pesos médios, Chris Weidman, em clima bem descontraído. A equipe do lutador divulgou imagens dos bastidores dos treinos e, entre risos, alongamento e trabalho pesado, ele segue

Entre risos, alongamentos e muito esforço, as imagens mostram Spider bem à vontade com os companheiros e compenetrado para recuperar o cinturão perdido no embate em julho.

O confronto está agendado para o dia 28 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Anderson Silva perdeu o cinturão para Weidman no mês de julho, após perder por nocaute e ter quebrada uma série de 16 vitórias seguidas.

Confira os bastidores do treinamento:

Da Redação Anderson Silva treina pesado para revanche no UFC; confira

adblock ativo