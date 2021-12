Anderson Silva tenta reencontrar o caminho das vitórias no UFC 208

Desde outubro de 2012 sem sentir o gosto da vitória, Anderson Silva volta ao octógono na noite deste sábado, 11, na penúltima luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) 208. O duelo de pesos-médios será em Brooklyn, em Nova Iorque, contra o norte-americano Derek Brunson.

No evento principal Holly Holm e Germaine de Randamie brigarão pelo cinturão peso-pena feminino. O UFC 208 contará ainda com as lutas de Ronaldo Jacaré e Glover Teixeira, contra Tim Boetsch e Jared Cannonier respectivamente (confira card completo abaixo).

Silva foi o último na tomada de peso oficial, nesta sexta-feiram, 10, quando marcou 83,9 kg. Mostrando estar descontraído para a luta, saltou da balança antes mesmo de completados os cinco segundos definidos pelos organizadores do evento para a seção de fotos.

Ao ser solicitado subir de volta na balança, o Spider brincou com um: “de novo?”, fingindo estar contrariado, antes de abrir o sorriso. Aos 41 anos, o lutador vai encarar um adversário oito anos mais novo que tem um cartel de 20 lutas, sendo 16 vitórias e quatro derrotas. Ex-campeão do peso médio, Silva está escalado para a luta coprincipal do evento, marcada para a partir das 20h30, no horário da Bahia.

Mesmo veterano, o brasileiro descarta uma aposentadoria, afirmando que ainda vai se escalar para o octógono pelo menos umas sete vezes.

“Por enquanto, a minha data está aí ainda. Quando sentir que não dá mais, vou parar. Nada do que aconteceu, derrotas e contratempos, atrapalharam em ter esse respeito e carinho do público”, afirmou.

Ao lado de Demetrious Johnson, o Spider é recordista em defesas de título no UFC com dez vitórias. Porém, segue sem vencer desde que Chris Weidman tomou o cinturão da categoria em julho de 2013.

Flagrado no doping

Além de nocauteado, sofreu fratura na perna na revanche contra Weidman e amargou um ano fora do octógono. Ao voltar em 2015, superou Nick Diaz, mas testou positivo no exame antidoping, viu o resultado da luta ser revertido a favor do adversário e pegou um gancho de 12 meses.

Sofreu novo revés ao lutar contra Michael Bisping. Mas, insistente, retornou no UFC 200 como desafiante de Daniel Cormier e venceu por pontos. Até chegar a última vitória em outubro de 2012, em que nocauteou Stephan Bonnar.

Apesar dos altos e baixos nessa fase de seus 20 anos de carreira, o Spider se mantém tranquilo enquanto tenta uma volta por cima novamente destav vez contra Brunson. “Não tenho pressão nenhuma. Acho que já passei por todas as fases deste esporte. Já perdi, já ganhei, me lesionei. Agora é fazer o que eu amo”, declarou.

Outros brasileiros

O número 3 do ranking dos médios também vai lutar neste sábado. Trata-se de Ronaldo "Jacaré", que vai pegar o americano Tim Boestch, em busca de uma chance de lutar pelo cinturão da categoria. O brasileiro vem numa sequência de seis vitórias nas últimas sete batalhas, incluindo um triunfo arrasador contra o também brasileiro Victor Belfort, no dia 14 de maio de 2016, pelo UFC 198.

Além de Jacaré, quem também entra em combate é o brasileiro Glover Teixeira, pela categoria meio-presado, que enfrenta o americano Jared Cannonier, pelo card principal.

Os também brasileiros Wilson Reis e Roan Jucão vão lutar no card preliminar, contra o japonês Ulka Sasaki e o americano Ryan LaFlare, respectivamente. Reis luta pelo peso mosca, enquanto que Jucão compete na categoria peso-médio.

Card Principal

Peso-pena (até 65,8kg)*: Holly Holm (65,5kg) x Germaine De Randamie (65,1kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Anderson Silva (83,9kg) x Derek Brunson (84,4kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ronaldo Jacaré (84,3kg) x Tim Boestch (84,3kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Glover Teixeira (93,1kg) x Jared Cannonier (92,7kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Dustin Poirier (70,4kg) x Jim Miller (70,1kg)

Card Preliminar

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Randy Brown (77,4kg) x Belal Muhammad (77,2kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Wilson Reis (56,8kg) x Yuta Sasaki (56,9kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Nik Lentz (70,7kg) x Islam Makhachev (70,3kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Ian McCall (56,8kg) x Jarred Brooks (56,7kg)

Peso-pena (até 66,3kg): Rick Glenn (66,1kg) x Phillipe Nover (66kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ryan LaFlare (77,4kg) x Roan Jucão (77,1kg)

