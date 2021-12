Nesta terça-feira, 14, no dia do aniversário de oito anos da conquista do cinturão do pesos médios do UFC, onde derrotou Rich Franklin, o ex-campeão Anderson Silva concedeu a primeira coletiva de imprensa após o anúncio de que voltará a lutar. O adversário será o americano Nick Diaz, no UFC 183, no dia 31 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O principal assunto do bate-papo com os jornalistas foi a recuperação da perna fraturada na revanche contra Chris Weidman. No evento realizado no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Spider revelou ter entrado em depressão.

"Foram os piores meses da minha vida. Quando caiu a ficha, achei que minha carreira tinha acabado. Tem gente que diz que depressão é coisa de boiola, mas fiquei em depressão, mal. Talvez eu não voltaria se não tivesse o apoio das pessoas que tenho", afirmou Anderson Silva, que ainda prometeu "No dia da luta vou estar chutando 100%."

Da Redação Anderson Silva revela ter tido depressão; assista a vídeo

