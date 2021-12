Anderson Silva retorna ao UFC com vitória por pontos sobre Nick Diaz

Anderson Silva derrotou Nick Diaz por decisão unânime dos juízes em seu retorno ao octógono, no combate principal do UFC 183, na madrugada deste domingo. O brasileiro fez uma luta equilibrada com Nick Diaz, mas mostrou superioridade em praticamente todos os rounds e convenceu os juízes de seu triunfo. Dois deles marcaram vitória do "Spider" nos cinco assaltos (50 x 45), enquanto um jurado deu só uma das parciais para o atleta norte-americano (49 x 46).

O resto do evento foi também um sucesso para os demais brasileiros. O único que perdeu foi Rick "Monstro", derrotado pelo compatriota Ildemar Marajó por decisão dividida dos juízes. Thiago "Marreta" superou o norte-americano Andy Enz por nocaute técnico no primeiro assalto, Rafael "Sapo" triunfou por decisão unânime dos jurados sobre o inglês Tom Watson, Thiago Alves impôs ao canadense Jordan Mein um nocaute técnico no segundo round e Thales Leites finalizou o estadunidense Tim Boetsch com um katagatame na segunda parcial.

Luta principal



Anderson Silva subiu no octógono tentando transmitir tranquilidade e procurou não se abalar com as já conhecidas provocações do adversário. Nick Diaz xingava o brasileiro e fazia poses debochadas, mas mostrou-se menos ativo do que normalmente. Acostumado a atuar no contragolpe, o "Spider" procurava circular para atrair o rival, que o chutava na perna direita. No decorrer do confronto, o ex-campeão dos médios do UFC passou usar com mais frequência sua perna esquerda - a que havia quebrado pouco mais de um ano antes -, sem demonstrar receio para atacar.

Após terminar o primeiro assalto impondo seu ritmo e acertando fortes golpes contra um oponente acuado contra a grade, Anderson apresentou dificuldade na parcial seguinte, a melhor de Diaz. O norte-americano manteve o plano de provocar o ex-campeão e teve sucesso com seu conhecido boxe de grande volume de socos, alternando linha de cintura e cabeça. Mesmo assim, o "Spider" teve bons momentos e o combate foi para o segundo intervalo deixando no ar o ganhador do round.

Os três assaltos seguintes foram dominados pelo brasileiro. Anderson passou a chutar mais, alternando ataques na perna e no corpo do oponente, além de pisões com o pé da frente - o direito - no joelho direito rival, também um canhoto. Mas foram nas combinações de soco, o ponto forte de Diaz, que Anderson teve mais sucesso, tomando a iniciativa com jabs e depois combinando outros golpes com a mesma mão da frente ou a de trás. Diaz, porém, permanecia vivo no combate e conectava suas próprias sequências e chutes na perna da frente do "Spider".

Sem nocaute ou finalização, o confronto foi decidido na papeleta dos jurados e Bruce Buffer anunciou a vitória de Anderson, que desabou no tablado do octógono aos prantos. Ele elogiou e agradeceu Diaz na entrevista pós-luta e afirmou considerar normais as provocações e xingamentos do norte-americano. Emocionado, agradeceu a todos os brasileiros, que compareceram em grande número e fizeram muito barulho na arena do cassino MGM, em Las Vegas.

O "Spider" em um primeiro momento afirmou que voltaria para casa e poderia pendurar as luvas, mas em entrevista ao canal Combate, já fora da jaula, disse ser provável que continue atuando - aos 39 anos, ele tem mais 14 lutas em seu contrato com o Ultimate. Por sua vez, Diaz elogiou o brasileiro, mas disse acreditar ter merecido sair com a vitória, declaração que não passou impune às vaias do público.

adblock ativo