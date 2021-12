Anderson Silva quebra silêncio e nega doping

O lutador Anderson Silva quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após ser flagrado em exames antidoping. Na madrugada desta sexta-feira, 20, ele fez quatro postagens na sua página no Instagram relacionadas ao episódio. Spider negou que tenha feito uso de substâncias ilícitas de forma consciente.

Nas publicações, ele sugere que as substâncias encontradas em seu sangue e urina estavam nos remédios que ele tomou durante o tratamento da lesão em sua perna. "Não sei do que me desculpar, pois ainda aguardo o resultado dos exames e a análise dos médicos e especialistas que trabalham para revelar a verdade. Todos os remédios que tomei desde a minha fratura estão sendo analisados. Busco a verdade tanto quanto todos que se surpreenderam com os resultados divulgados".

O brasileiro falou que nunca teve problema com os exames antidoping durante os 18 anos de carreira, já que nunca usou "qualquer substância para aumentar a performance nas lutas".

Anderson Silva também criticou a forma como está sendo condenado e chegou a postar uma cópia de uma mensagem que recebeu de um fã, em que o rapaz fala da decepção que teve com a notícia de que Spider teria feito uso de substâncias proibidas. Na publicação, o homem ainda chega a dizer que preferia que o lutador tivesse fraturado a perna novamente.

O brasileiro respondeu ao fã dizendo que o posicionamento era "lamentável, muito triste". Em seguida, ele postou outra mensagem que recebeu do seu preparador-físico Rogério Camões, em que ele fala sobre o processo de recuperação de Spider após a lesão na perna e diz que está ao lado do lutador.

Suspensão

O posicionamento de Anderson Silva foi divulgado após a Comissão Atlética de Nevada decidir suspendê-lo preventivamente até que o caso seja julgado. Ainda essa semana, o presidente do UFC Dana White deu entrevista em que falou da decepção que teve com a notícia do doping do brasileiro.

Spider não tinha se pronunciado nem no processo que sofre, que pode deixá-lo afastado do esporte por um período de nove a um ano.

Anderson foi flagrado, inicialmente, em um teste surpresa realizado no dia 9 de janeiro, que flagrou o uso de dois anabólicos. Um segundo exame deu negativo. Mas no dia da luta, 31 de janeiro, ele voltou a ser submetido a exames, que constataram o uso de anabolizante e dois ansiolíticos.

