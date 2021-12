Anderson Silva posta foto ao lado da família após lesão

Anderson Silva postou sua primeira foto depois da fratura que o lutador sofreu no último sábado, 28, nos ossos da tíbia e da fíbula da perna esquerda, quando disputava o cinturão dos médios do UFC.

Na imagem, que publicou nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 1º, o lutador aparece ao lado da família, em Los Angeles (EUA), e agradeceu o apoio dos fãs.

"E assim começo meu ano, agradecendo a todos pelo apoio e feliz por estar com a minha família reunida. Que 2014 seja assim ... família e sorriso estampado no rosto, estou me recuperando e sou grato ao carinho de todos vocês. OBRIGADO.", escreveu.

Anderson deixou o hospital no começo da tarde de terça-feira, 31, e viajou para casa para passar a virada do ano com a família. Médicos do UFC estimam que sua recuperação deve ocorrer no período de 6 a 9 meses.

