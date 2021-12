Anderson Silva pode passar por cirurgia e está fora do UFC 198 em Curitiba

Anderson Silva está fora do UFC 198, que será realizado no próximo sábado, 14, na Arena da Baixada, em Curitiba. O brasileiro começou a sentir dores abdominais na segunda-feira, 9, e deve passar por uma cirurgia para retirada da vesícula, segundo informações do site norte-americano Yahoo Sports.

O consultor médico do UFC, Jeff Davidson, foi ouvido pelo portal norte-americano e confirmou a informação. "Anderson desenvolveu um desconforto abdominal na segunda-feira e as avaliações que fizemos nesta terça-feira são consistentes com coleociste aguda (inflamação da vesícula biliar). Ele será avaliado por um cirurgião para uma possível operação".

O ex-campeão dos médios enfrentaria o Uriah Hall no card principal do UFC 198, na Arena da Baixada, em Curitiba, e seria uma das grandes atrações do primeiro evento do Ultimate em estádios de futebol no Brasil.

Em nota divulgada em seu site, o Ultimate diz que "está explorando possíveis substitutos para Uriah Hall, que já está em Curitiba", mas não há certeza se o jamaicano permanecerá no card. A luta principal do UFC 198 será entre o campeão Fabrício Werdum e o norte-americano Stipe Miocic, valendo o cinturão dos pesados.

