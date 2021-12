O brasileiro Anderson Silva, de 45 anos, não teve a despedida do MMA que sonhava, neste sábado, 31. Ele foi nocauteado pelo jamaicano Uriah Hall, nove anos novo. O Spider, ex-campeão dos pesos-médios - 84kg - do UFC, foi superado no quarto round, sofrendo o nocaute técnico a 1m24s de luta.

Da Redação Anderson Silva perde para Uriah Hall em sua despedida do UFC

O jamaicano, que respeitou o brasileiro durante toda a luta, não escondeu a emoção e desabou em lágrimas após a vitória sobre o ídolo. Além disso, se desculpou por machucar Anderson Silva. "Ele é o verdadeiro campeão", disse Hall, durante entrevista no octógono.

Com o revés, o brasileiro deve encerrar sua caminhada no MMA, com um cartel de 34 vitórias e 11 derrotas, além de um 'no contest' (luta sem vencedor). Entre seus recordes, o Spider permanece como o lutador com maior sequência de vitórias no octógono - contabilizando 16. Além disso, é o atleta que mais venceu duelos sem precisar da decisão dos jurados em lutas valendo título, com nove.

Luta

O primeiro round foi marcado por um início tenso. Após quase um minuto e meio sem nenhum soco ser desferido, os atletas começaram a trocar golpes na média e curta distância. No entanto, nenhum ataque se mostrou efetivo o bastante. A pressão e volume impostos pelo Spider levaram a diferença na parcial - Anderson 10 x 9 Hall.

No segundo round, Anderson voltou, aos poucos, tomar conta das sequências de chutes baixos e no corpo, inclusive, ataques rodados. O volume dos ataques, novamente, foi decisivo. Anderson 20 x 18 Hall.

Na terceira etapa, os minutos foram disputados. Após dominar o centro do cage por boa parte da etapa, Anderson levava vantagem até que, no minuto final, ao pressionar o jamaicano com ataques na curta distância, ele sofreu um cruzado de direita que o levou a knockdown. Os socos desferidos por Hall quase determinaram o round, mas o soar do gongo interrompeu. Anderson 29 x 28 Hall.

Por fim, no quarto round, Anderson pressionou Hall mais uma vez, mas um contragolpe reto no queixo o levou a novo knockdown. Desta vez, com mais tempo para trabalhar no ground and pound, Hall não deixou a oportunidade escapar e bateu até o árbitro interromper a disputa.

"Foram tantas emoções que não sei descrever. Após a luta ele me disse para prestar atenção à minha mente, e vou levar isso para sempre. Ele é o meu herói, e mesmo eu tendo vencido a luta, ele é o verdadeiro campeão. Para mim, essa foi a luta de cinturão da minha carreira", disse Hall, após a luta.

Anderson, ao fim da luta, ficou sozinho no centro do octógono por alguns minutos. Posteriormente, ele falou como estava se sentindo.

"Uma luta é uma luta. As chances de vencer sempre são 50%. Estou aproveitando o momento, mas hoje foi o último dia, e fiquei feliz em dar o meu melhor show para a minha família e os meus fãs. Não sei se essa foi a minha última luta. Quero ir para casa e conversar com a minha família e meu time. É difícil dizer que essa é a minha última luta. Isso aqui é o meu ar, e eu faço isso a vida toda. Vamos ver. Tenho grandes lembranças de cada adversário que eu enfrentei no UFC" citou o Spider.

adblock ativo