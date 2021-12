Anderson Silva perde liderança em ranking do UFC

O brasileiro Anderson Silva perdeu a liderança no ranking dos pesos-médios do UFC, de acordo com relação divulgada nesta terça-feira, 24. Spider ocupava a primeira posição desde julho de 2013, quando perdeu o cinturão para Chris Weidman. Os campeões não participam do ranking de suas categorias.

Com a saída de Anderson Silva, que foi flagrado em exames antidoping, seu companheiro de equipe Ronaldo Jacaré assume o topo da relação do UFC. Ele é cotado para enfrentar o vencedor da luta entre Weidman e Vitor Belfort, marcada para 23 de maio.

Spider, agora, está em segundo lugar neste ranking. O brasileiro também tinha caído da sétima para a nona posição na relação peso-por-peso, que faz uma análise dos lutadores observando o nível de habilidade e conquistas no esporte sem usar o peso como critério.

Outras mudanças

Além de Spider, o resultado do UFC Porto Alegre, que aconteceu neste domingo, 22, também alterou o ranking. O brasileiro Antônio Pezão, que foi derrotado por Frank Mir, caiu quatro posições. Ele agora está no 12º lugar. Já Mir subiu duas posições e está em 11º.

O brasileiro Edson Barboza, que também foi derrotado no evento por Michael Johnson, passou do sexto para o oitavo lugar.

adblock ativo