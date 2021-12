Anderson Silva perdeu neste sábado, 27, a luta contra Michael Bisping em Londres. A decisão, unânime, foi dos jurados (triplo 48 a 47). Essa foi a primeira luta de Anderson após ser suspenso durante um ano da competição por doping. A disputa entre os dois foi a luta principal do UFC Fight Night 84, neste sábado, 27.

O brasileiro, com 40 anos, não ganha uma luta desde 2012. Sua última vitória na categoria dos médios foi em julho daquele ano, na defesa de cinturão contra Chael Sonnen. Desde então, passou por Stephen Bonnar entre os meio-pesados, perdeu duas vezes para Weidman e viu sua vitória sobre Nick Diaz ser convertida em luta sem resultado pelo caso de doping.

Da Redação Anderson Silva perde em retorno ao octógono

"Quero agradecer a todos que vieram aqui assistir à luta. Obrigado a todos do meu time. Brasil, não tem como vencer, eles tiram, vocês viram. É isso, missão cumprida, às vezes, não. É que nem no Brasil, corrupção total", disse Anderson durante coletiva depois da luta.

Bisping reconhceu a importância do brasileiro no UFC. "Quis essa luta a minha vida inteira por causa de vocês. Vocês me deram essa força. Eu não sei por que eu estou chorando. Respeito esse cara, é um cara gigante no MMA, mas desde que sou criança eu queria ser como esse cara. Se não fosse por você, eu não estaria aqui".

adblock ativo