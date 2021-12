Anderson Silva passa por cirurgia e deve ter alta nesta quinta

O lutador de MMA Anderson Silva passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira, 11, no Rio de Janeiro para tratar de uma colecistite aguda, inflamação da vesícula biliar. O ex-campeão mundial do peso médio do UFC deve ter alta nesta quinta, mas está fora da luta contra o jamaicano Uriah Hall, que estava marcada para sábado, em Curitiba.

Escalado para o card principal do UFC que será realizado na Arena da Baixada, o "Spider" sentiu dores abdominais na segunda-feira e atrasou a viagem à Curitiba, onde participaria de eventos promocionais. A previsão dos médicos é que a recuperação completa do lutador leve de quatro a seis semanas.

O problema com Anderson Silva fez a organização do UFC tentar encontrar um substituto para enfrentar Uriah Hall. Mas como o jamaicano recusou a ideia de ter um adversário de última hora, o evento terá uma luta a menos do que a programação inicial, com 12 confrontos.

Aos 41 anos, "Spider" vem de derrota em fevereiro para Michael Bisping e tinha uma expectativa especial para lutar em Curitiba. Foi na capital paranaense que ele começou a carreira. O combate de sábado representaria ainda um recomeço para o ex-campeão, que pela primeira vez desde 2009 não faria o principal confronto da noite.

No primeiro UFC em estádio de futebol no Brasil a luta principal será entre Fabrício Werdum e o americano Stipe Miocic. O gaúcho de 38 anos vai defender a posse do cinturão dos pesos pesados.

