Anderson Silva muda rotina de treinos e vai para Tailândia

O ex-campeão dos pesos médios do UFC Anderson Silva já começou sua preparação para a revanche contra o norte-americano Chris Weidman. Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, Anderson revelou que parte da sua preparação será feita na Tailândia, berço do Muay Thai, uma das especialidades do Spider.

O lutador também comentou sobre mudanças que tem feito na sua equipe de treino, mas negou que o fato da equipe ter muita gente tenha atrapalhado na sua preparação.

"Já estamos mudando toda equipe, quer dizer, estamos mudando o que, supostamente, achamos que houve falha, mas no geral, acho que todo mundo fez seu trabalho bem feito, todo mundo está de parabéns. Quem cometeu o erro fui eu, eu que cometi um erro técnico, não tenho que colocar a culpa na minha equipe. O erro de ter perdido a luta, de ter sido nocauteado foi meu. Agora é rever o que eu fiz de errado tecnicamente, que é uma coisa que já estamos fazendo, e pensar para frente".

Anderson ainda falou sobre sua recusa inicial da ideia de uma revanche contra Weidman. Segundo Spider, a declaração foi apressada.

"Na verdade, eu estava um pouco estressado naquele momento, a ficha não tinha caído. Logo depois eu me acalmei, aí o Dana entrou em contato com os meus empresários e conversaram. Tive uma conversa com pessoal com ele também. Independe, se eu tivesse ganhado ou não, haveria uma revanche com o Weidman, isso estava nos planos do UFC. Como eu tenho um contrato de 10 lutas, eles preferiram fazer a revanche com ele agora do que deixar para uma outra oportunidade, ou dar oportunidade para outro atleta que não tenha tido as vitórias que eu tive no UFC".

