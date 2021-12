Anderson Silva já tem adversário e data para voltar ao UFC

Será contra o americano Nick Diaz, no dia 31 de janeiro, que Anderson Silva vai voltar ao octógono do Ultimate Fight Championship (UFC). A luta vai marcar o retorno de Spider após mais de um ano afastado das lutas, quando, em dezembro de 2013, fraturou a perna ao enfrentar Chris Weidman, no UFC 168.

Nas redes sociais, Anderson Silva mostra que já está pronto para a luta, sempre postando fotos e vídeos dos treinos dele. Já o adversário do brasileiro, o americano Diaz fez a última luta em março de 2013, quando perdeu para o canadense Georges St-Pierre, o campeão dos meio-médios. O americano já havia se aposentado, mas disse que voltaria a lutar se fosse para enfrentar um campeão como Anderson Silva.

