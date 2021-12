Restando pouco mais de um mês para a revanche com Chris Weidman, Anderson Silva segue treinando firme para recuperar o cinturão dos pesos médio. E, nesta semana, entre uma atividade e outra, ele decidiu representar o super-herói que lhe rendeu o apelido de Spider.

Ele compartilhou, com seus seguidores no Instagram, um pequeno vídeo em que literalmente incorpora o homem das teias e "escala" um carro enquanto cantarola a música tema do filme.

Aparentemente sempre bem-humorado, sua equipe divulgou recentemente um vídeo onde Spider aparece se divertindo com os companheiros de treino, entre uma atividade e outra na academia.

O confronto com Weidman está marcado para o dia 28 de dezembro, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Confira a "performance" do atleta:

Da Redação Anderson Silva imita Homem-Aranha e canta música tema; veja

adblock ativo