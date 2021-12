Anderson Silva faz fisioterapia e avisa: 'Vou ficar bom'

O brasileiro Anderson Silva, ex-campeão dos pesos-médios do UFC, deu início aos tratamentos após a grave lesão sofrida no duelo diante do norte-americano Chris Weidman, na edição 168 do Ultimate, dia 28 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Spider postou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece ao lado do fisioterapeuta Guto Demeski. Ele agradece o apoio dos fãs e promete que ficará bem. "Muito obrigado pelo carinho de todos, vou ficar bom eu prometo a vocês que vou", escreveu.

Anderson Silva fraturou a perna esquerda durante uma tentativa de um chute baixo que foi bloqueado pelo norte-americano. Ele passou por cirurgia logo depois do combate, em um hospital de Las Vegas. Na última terça, Spider recebeu alta e foi para a sua casa em Los Angeles, onde passou o ano novo ao lado da família.

