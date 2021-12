Anderson Silva enfrenta Stephan Bonnar no UFC Rio 3

Com as contusões do americano Quinton "Rampage" Jackson e do brasileiro José Aldo, o UFC Rio 3, que acontece no próximo dia 13 de outubro, na cidade maravilhosa, parecia terrivelmente comprometido. Mais eis que o presidente da organização, Dana White, arranca um coelho e tanto da sua cartola: o campeão dos Pesos-Médios do torneio, Anderson Silva.

O lutador brasileiro vai substituir José Aldo, que enfrentaria o americano, Frankie Edgar, na luta principal da noite. O "Spider" vai encarar Stephan Bonnar, vice-campeão dos primeiro reality show The Ultimate Fighter (TUF) realizado nos Estados Unidos, ainda em 2005.

O combate, porém, não será válido pelos Pesos-Médios (até 84 kg), categoria em que Anderson é campeão, mas sim pelos Meio-Pesados (até 93 kg), a qual pertence o adversário americano. A justificativa seria o curto tempo que o brasileiro terá para cortar peso até a data da luta. Pelo mesmo motivo, o confronto não valerá o cinturão dos Pesos-Médios do UFC.

Este será o terceiro combate de Anderson pela categoria, da qual o americano Jon Jones é campeão. Anteriormente, o "Spider" havia enfrentado James Irvin, em 2008, e Forrest Griffin, em 2009. Em ambas as lutas, venceu por nocaute ainda no primeiro round.

Bonnar, 35 anos, tem 14 vitórias e sete derrotas em seu cartel. Ao lado de Forrest Griffin, protagonizou uma das maiores lutas da história do UFC, segundo o próprio presidente Dana White. Eles se enfrentaram em abril de 2005, na grande final do primeiro The Ultimate Fighter, que teve Griffin como campeão. Stephan não luta desde novembro do ano passado, quando venceu Kyle Kingsbury no UFC 139.

Minotauro chamado - Assim como Anderson, o baiano Rodrigo "Minotauro" Nogueira foi chamado por Dana White para completar o card do UFC Rio 3. Ele encara o americano Dave Herman, pela categoria dos Pesos-Pesados. O brasileiro não luta desde dezembro do ano passado, quando perdeu por finalização para Frank Mir. Já Herman vem de duas derrotas por nocaute, para Stefan Struve e Roy Nelson, ambas as lutas em 2012.

Entenda o caso - Após vários problemas de contusão e mudanças de calendário, o card do UFC Rio 3 foi definido com José Aldo vs. Frankie Edgar no combate principal, valendo o cinturão dos Pesos-Pena, e Glover Teixeira vs. Quinton "Rampage" Jackson no combate co-principal.

Porém, nesta semana, há cerca de um mês antes do evento, Aldo e Rampage se machucaram, e as duas lutas de destaque da noite ficaram indefinidas. Glover achou logo um desafiante: o também brasileiro Fábio Maldonado. Já Edgar teve que ser cortado do card por não ter encontrado adversário.

