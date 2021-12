Anderson Silva e Shogun serão técnicos do TUF Brasil

Os lutadores Anderson Silva e Maurício Shogun foram confirmados como técnicos da quarta edição do reality show "The Ultimate Fighter Brasil - Em busca de campeões". Os dois não vão se enfrentar no final da temporada, já que estão no mesmo card, só que enfrentando diferentes oponentes.

Anderson Silva demonstrou empolgação em ter a oportunidade de transmitir sua experiência para as novas gerações. O presidente do UFC, Dana White também comemorou a participação de Spider no TUF Brasil.

"Muitas pessoas estavam preocupadas em nunca mais ver Anderson Silva de volta ao UFC. Mas ele não só está de volta ao octógono no dia 31 de janeiro, no UFC 183 (no retorno do brasileiro em luta contra Nick Diaz), como será treinador do TUF pela primeira vez. Anderson está comprometido com o UFC e com o esporte como nunca esteve antes, e eu mal posso esperar em ver o maior de todos os tempos passando seu conhecimento à nova geração de talentos brasileiros".

O programa mostra o dia a dia dos lutadores de MMA, passando pela preparação até o momento da luta. O reality também traz os problemas de convivência, já que os participantes ficam confinados em uma casa durante todo a gravação.

A novidade dessa edição é que será totalmente filmada em Las Vegas, nos Estados Unidos, ao contrário dos programas anteriores, que foram sediados em São Paulo. O reality deve ir ao ar em abril e será transmitido pela TV Globo ao domingos à noite.

adblock ativo