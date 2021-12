Anderson Silva é flagrado em teste antidoping

O brasileiro Anderson Silva foi flagrado no exame antidoping antes da luta contra Nick Diaz, que aconteceu no último dia 31 de janeiro. De acordo com o UFC, o teste foi realizado no dia 9 de janeiro, mas o Ultimate só foi informado do resultado pela Comissão Atlética de Nevada nesta terça, 3.

O exame do ex-campeão deu positivo para metabólitos de drostanolona. Em comunicado oficial (confira a íntegra abaixo), o UFC informou que serão realizados novos exames para confirmar o resultado. A entidade também ressalta que o teste foi realizado fora do período de competição, mas que o "UFC está desapontado pelos resultados dos exames preliminares" e que "tem uma política estrita e consistente contra o uso de substâncias proibidas e/ou drogas para aumento de performance, estimulantes ou agentes mascaradores por seus atletas".

Adversário

Além de Anderson, seu oponente Nick Diaz também foi flagrado no exame antidoping. No caso do americano, o teste deu positivo para metabólicos relacionados a maconha no exame pós-luta. Essa não é a primeira vez que ele é flagrado, além disso o lutador defende o uso de maconha.

Anderson e Nick Diaz serão julgados no dia 17 de fevereiro.

adblock ativo