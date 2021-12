O Ultimate Fighting Championship (UFC) lançou na madrugada desta terça-feira, 2, o novo trailer da luta entre o brasileiro Anderson Silva e o americano Stephan Bonnar, que será atração principal do UFC 153, no Rio de Janeiro, dia 13 de outubro.

O campeão dos Médios do UFC é a atração principal do vídeo, caracterizado de "incrível" ao som da música "Amazing", do rapper americano Kanye West.

Confira o trailer de Anderson Silva vs. Stephan Bonnar:

Vitor Villar Anderson Silva é chamado de "incrível" em trailer do UFC

O trailer exalta o fato de Anderson Silva encarar a sua primeira luta nos Meio-Pesados após três anos: "O maior lutador de todos os tempos volta aos meio-pesados. Qualquer um, qualquer hora, qualquer categoria", diz a legenda.

O último combate do brasileiro no peso aconteceu em agosto de 2009, contra Forrest Griffin, pelo UFC 101. Anderson venceu num dos nocautes mais incríveis da história do UFC. A cena, por sinal, também é lembrada no trailer.

O combate entre Silva e Bonnar foi a única solução encontrada pela organização do evento para salvar o UFC Rio 3 após a lesão de José Aldo. O brasileiro ia enfrentar Frankie Edgar, pelo cinturão dos Penas, mas machucou o pé há apenas um mês da luta. Outro brasileiro convocado de última hora para o evento foi Rodrigo Minotauro, que enfrenta Dave Herman.

