Anderson Silva e Belfort batem bola na Arena da Baixada

Os fãs do MMA que achavam que Anderson Silva e Vitor Belfort eram rivais até fora do octógono se enganaram. Um vídeo divulgado pelo Ultimate nesta terça-feira, 29, mostra a dupla em clima de descontração, realizando embaixadinhas no gramado da Arena da Baixada, palco do UFC 198.

Ex-rivais, Spider e The Phenom lutaram em 2011 em um confronto cercado de rivalidade que durou pouco tempo, com Silva nocauteando o adversário após um chute memorável.

No UFC 198, marcado para 14 de abril, ambos os lutadores voltam a compor o card principal, mas calma: eles não vão se enfrentar.

Silva tem luta marcada contra o jamaicano Uriah Hall, enquanto Belfort terá pela frente Ronaldo Jacaré. O confronto destaque do evento será a defesa de cinturão dos pesados de Fabricio Werdum contra Stipe Miocic.

Não há o que discutir. Que Anderson Silva e Vitor Belfort são verdadeiras lendas das artes marciais mistas e nomes que fizeram história no esporte, disso ninguém duvida. Mas com respeito ao talento com a bola...há controvérsias.







