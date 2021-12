Anderson Silva diz que não vai mudar seu jeito de lutar

Em entrevista ao programa Esporte Espetacular da Rede Globo, neste domingo, 22, o lutador de MMA Anderson Silva declarou que continuará a lutar da mesma forma provocativa na sua revanche diante o americano Chris Weidman, no próximo sábado, 28, em luta válida pelo cinturão dos pesos médios, no UFC 168. "Claro, eu não posso mudar meu jeito de lutar, senão não vou estar feliz", disse o ex campeão.

O lutador foi derrotado por Weidman, em julho, mas o que repercutiu, na imprensa e entre os fãs do UFC, foi a forma em que Anderson foi nocauteado depois de provocar o seu oponente diversas vezes no embate.

Perguntado sobre o que corrigiria no seu comportamento, ele não se mostrou arrependido quanto a sua postura provocativa no seu confronto contra o americano. "Acho que manter os pés paralelos quando eu fui nocauteado. O resto eu faria tudo igual".

O lutador ainda disse poder retribuir todo o carinho e confiança depositada nele nos últimos anos."Eu acredito que vou poder dar uma alegria legal para o povo brasileiro, um presente de Natal", disse confiante o ex-detentor do cinturão dos pesos médios do UFC .

