Anderson Silva desce escada sem ajuda de muleta

Depois de aparecer treinando pela primeira vez, o preparador físico de Anderson Silva, Rogério Camões, divulgou nesta sexta-feira, 7, um vídeo do lutador descendo as escadas da sua mansão em Los Angeles sem o auxílio de muletas. A cena foi divulgada no perfil de Camões no Instagram, onde ele elogia o brasileiro.

"Existem pessoas que fazem a diferença em sua determinação e vontade de vencer. Campeão para sempre e o maior lutador de MMA de todos os tempos". Os fãs elogiaram a recuperação de Anderson Silva.



Confira o momento em que Anderson Silva desce as escadas sem muletas:

