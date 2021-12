Anderson Silva debocha de adversário e perde cinturão

Com uma atuação perfeita, Chris Weidman fez diante de Anderson Silva o que prometeu: história. O lutador da pequena cidade de Mineola, no estado de Nova York, deu um presente ao seu país ao ganhar o maior prêmio de sua carreira - o cinturão dos médios do UFC derrotando Silva por nocaute.

A vitória chegou a 1m18s do segundo round diante de um Anderson Silva debochado e desrespeitoso. Weidman manteve a invencibilidade, com dez vitórias em dez lutas, chocou o mundo e acabou com um dos maiores reinados da história do MMA em todos os tempos.

O primeiro nocaute da carreira do Spider brasileiro foi também a sua primeira derrota em mais de seis anos. Weidman provou que seriedade e respeito ainda são o principal ensinamento da vida e das artes marciais diante de um Anderson Silva irreconhecível.

