Anderson Silva dá primeiros chutes com perna lesionada; veja

Assim como as atuações que lhe renderam o cinturão dos pesos-médios do UFC, a recuperação de Anderson Silva segue de maneira impressionante.

Pouco mais de dois meses após sofrer uma fratura na perna esquerda na derrota para Chris Weidmann, no dia 29 de dezembro, o brasileiro já treina chutes em uma bola de pilates com a perna que . Em duas sequências de 16 e 20 golpes, o Spider demonstra estar disciplinado e focado na recuperação.

Depois da cirurgia, realizada no início do ano, ele segue com os trabalhos de fisioterapia para poder retornar e atuar em alto nível. Ele já anda sem muletas e o mandatário do UFC, Dana White, disse que, pelo processo de recuperação, antes do final de 2014 o brasileiro deve estar de volta ao octógono.

