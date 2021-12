Anderson Silva bate peso para luta contra Daniel Cormier

Anderson Silva surpreendeu aos fãs do MMA por aceitar, a apenas dois dias do UFC 200, neste sábado, 9, lutar contra Daniel Cormier. Mesmo sem tempo para se preparar para a luta, o Spider conseguiu atingir o peso limite da categoria, que é de 93 quilos, ficando três quilos a menos do limite máximo. Já Cormier alcançou 93,4 quilos. Caso o duelo fosse pelo cinturão, o norte-americano precisaria perder os 400 gramas de tolerância excedidos.

Em coletiva realizada após o "UFC: Dos Anjos x Alvarez", Spider demonstrou felicidade por voltar ao octógono e explicou que decidiu aceitar o confronto para se testar.

"Eu passei por várias fases dentro do UFC. Ninguém conseguiu bater meus feitos até hoje. Ter um desafio como esse é sensacional. Lutar contra um cara como o Cormier, pelo UFC... sou abençoado. Só posso dizer muito obrigado ao Dana e aos meus fãs. Independentemente do resultado, estou aqui para me testar, não para dizer que sou melhor do que alguém. O que eu fiz, está feito. Acredito que ninguém irá chegar perto do que fiz", disse.

Pela quarta vez em sua carreira, o ex-campeão dos médios lutará pela divisão dos meio-pesados.

