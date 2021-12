Anderson Silva abre a guarda em entrevista a revista

Capa da edição de outubro da revista Salve, o lutador Anderson Silva, ex-campeão mundial na categoria peso médio do UFC, em entrevista exclusiva a publicação, falou sobre assuntos como amizade com celebridades esportivas, estudo e brigas na infância.

Sobre a época de escola, Anderson revelou suas preferências: "confesso que de jogar bola eu gostava mais do que caderno e lápis. Mas gostava de geografia". Sobre confusões e brigas na juventude, o lutador admitiu que participou de diversas.

A respeito da relação de proximidade com atletas famosos, o ex-campeão do UFC falou de sua relação com Ronaldo: "relacionamento de respeito e admiração. O mais próximo é o Ronaldo, meu irmão".

