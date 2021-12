Anderson Henriques é terceiro nos 400m em Bruxelas

O brasileiro Anderson Henriques conquistou a terceira colocação nos 400 metros no Memorial Van Damme em Bruxelas (Bélgica). A competição é a última etapa da Diamond League, o principal circuito internacional de atletismo, mas a prova de 400m não contou para a disputa do diamante.

O atleta da Sogipa, finalista do Mundial do ano passado, completou a prova em 45s52, sendo superado por Renny Quow (45s37), de Trinidad & Tobago, e por Kevin Borlée (45s44), da Bélgica. Anderson, porém, ficou longe da sua melhor marca no ano: os 45s03 que fez na abertura da temporada, nos Jogos Sul-Americanos de Santiago (Chile), que o deixam no 22.º lugar do ranking mundial de 2014.

Outros dois brasileiros competiram em Bruxelas, em provas válidas pela Diamond League. Campeão mundial indoor, Mauro Vinicius da Silva, o Duda, acertou só um salto e foi nono no salto em distância, com 7,63m. Ele precisava de mais 20 centímetros para ficar entre os oito primeiros após três saltos e continuar na disputa.

No salto com vara, Augusto Dutra também foi nono colocado. O brasileiro passou 5,30m na primeira tentativa, 5,45m na segunda e 5,55m na terceira. Ao tentar 5.65m, porém, errou os três saltos. No ranking mundial, ele é o 12.º, com 5,70m.

