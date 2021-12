Anderson divulga vídeo chutando forte com a perna esquerda

O brasileiro Anderson Silva retorna aos octógonos no dia 31 de janeiro em luta contra Nick Diaz. O ex-campeão do UFC mostrou nesta quarta-feira, 3, que está treinando duro para o duelo. Spider aparece, em vídeo divulgado em seu Instagram, chutando forte com a perna esquerda, que ele fraturou em dezembro de 2013 durante combate com Chris Weidman.

Hard workout thanks to all my followers I hit a million here in my Instagram thank you all Um vídeo publicado por Anderson Silva (@spiderandersonsilva) em Dez 12, 2014 at 7:40 PST

