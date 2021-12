Ancelotti confirma Casillas titular na Copa do Rei

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou nesta terça-feira, 29, em entrevista à rádio espanhola Cadena COPE, que Iker Casillas será o titular da equipe também na Copa do Rei. O capitão da seleção campeã do mundo perdeu o posto de titular para Diego López, que joga o Campeonato Espanhol, mas começa jogando na Liga dos Campeões.

"Começamos a temporada com Diego, por uma questão física, e começamos muito bem. A qualidade dos dois é mais ou menos a mesma. Casillas tem muita experiência, mas Diego é outro grande goleiro e tem uma qualidade impressionante. A decisão não é fácil", comentou Ancelotti.

O Real Madrid só entra na Copa do Rei em dezembro e precisa fazer sete jogos, apenas, para conquistar o título. Na Liga dos Campeões, Casillas jogará no máximo 13 partidas, o que significaria atuar 20 vezes na temporada toda. Diego López, se jogar todos os jogos do Espanhol, entrará em campo 38 vezes - quase o dobro.

