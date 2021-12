Ana Patrícia e Rebecca faturam título da etapa de Haia no vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca conquistaram neste domingo, 6, o título da etapa de Haia do Circuito Mundial de vôlei de praia, na Holanda. Na final, a dupla derrotou as norte-americanas Sarah Sponcil e Kelly Claes pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18. A etapa, de nível quatro estrelas, é a primeira de 2019.

A medalha de ouro em Haia rendeu às brasileiras 800 pontos no ranking e a premiação de R$ 75 mil. "Estou feliz, não tenho palavras para descrever esse momento, é o primeiro ouro em um evento quatro estrelas e hoje é aniversário do nosso técnico (Reis Castro), fico feliz por darmos esse presente", afirmou Ana Patrícia após a conquista.

Com a conquista, marcada por seis vitórias em seis jogos (perderam apenas um set em toda a etapa), a dupla somou sua terceira medalha no Circuito Mundial. Antes elas faturaram o ouro em Qinzhou, em evento de três estrelas, e uma prata em Yangzhou, de quatro estrelas, ambas na temporada 2018, na China.

Para Ana Patrícia, o ouro deste domingo compensa o sacrifício da dupla de passar o fim de ano longe dos familiares e amigos. "Nossa parte física está ótima, seguimos normalmente, pagando esse preço de não termos muitas férias de final de ano para chegarmos bem nesta etapa. E, felizmente, o resultado desse esforço está ai. Chegamos no nosso objetivo e somamos pontos importantes", declarou.

