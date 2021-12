Ana Marcela vence seletiva e confirma vaga no Mundial

Seis meses depois de uma cirurgia para retirada do baço, que deixou seu futuro esportivo temporariamente indefinido, a tricampeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela voltou ao lugar mais alto do pódio, provando estar 100% recuperada para encarar novos desafios.

A baiana venceu os 10km da segunda etapa do Campeonato Brasileiro, em Foz do Iguaçu, com o tempo de 2h05m36s0c, carimbando o passaporte para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será disputado em julho, em Budapeste, na Hungria.

Ana Marcela dominou a prova de ponta a ponta. Largou no pelotão da frente e não perdeu o controle da liderança em momento algum. Nos metros finais, a gaúcha Viviane Jungblut, que ficou a outra vaga para o Mundial, ainda buscou uma reação, mas não o bastante para vencê-la.

“Estou muito feliz. Consegui me classificar para o Mundial e, mais uma vez, terei o privilégio de representar meu país. A vitória de hoje, sem dúvida, teve um sabor especial. É o resultado de muitos meses de um trabalho de recuperação e muita dedicação. Mostra que, definitivamente, a operação ficou pra trás", comemorou a nadadora.

Ana Marcela, que irá para a sua nona edição de Mundial de Esportes Aquáticos, ainda tem outro desafio pela frente. Ela volta a competir neste sábado, 13, ainda em Foz do Iguaçu, desta vez para buscar a vaga nos 5km no Mundial de Budapeste.

'Ainda tem os cinco né? Quero vencer de novo. Todo atleta quando cai na água quer vencer. E como não é diferente. Vou tentar buscar essa outra vaga também”, brincou a nadadora baiana.

adblock ativo