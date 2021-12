Ana Marcela vai treinar na Europa para a Olimpíada de Tóquio-2020

Nos momentos descontraídos de suas entrevistas, Ana Marcela Cunha gosta de repetir que a natação exige dela passear em casa e morar no mundo, suavizando o sacrifício para competir no longo calendário do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas.

A nadadora baiana de 25 anos porém, revelou nesta última quarta-feira, 26, que a sua realidade seguirá outra lógica do segundo semestre em diante, quando ela deixará o Brasil para treinar na Europa, ficando por lá até a realização da Olimpíada de Tóquio-2020.

Radicada em Santos (SP), a tricampeã mundial relatou em primeira mão para o Portal A TARDE que o plano é transferir-se para a França ou Itália, onde integrará uma equipe formada pelas melhores maratonistas aquáticas do planeta, que está para ser reunida em um centro de treinamento de alta performance.

Segundo Marcela, o projeto para ela já terá início após o Mundial da Hungria, no qual está o seu foco no momento, e que terá as provas de sua modalidade entre os dias 10 e 12 de agosto, em Budapeste.

Para evitar desviar a atenção dos treinamentos e objetivos no Mundial, a nadadora prefere deixar com os pais, George Cunha e Patrícia de Jesus, as informações a respeito do assunto. Também gestor da carreira da tricampeã mundial, o empresário revelou que o processo de negociação vem de antes da Olimpíada do Rio-2016, em que Ana, uma das favoritas, acabou os 10 km da maratona na 10ª colocação.

“A performance dela em 2014/2015 a credenciou como uma das favoritas para a medalha em 2016 e gerou uma série de contatos, a maioria diretos, principalmente nas ocasiões de disputas de etapas de mundiais. Marcela passou a ser 'estudada' pelos técnicos estrangeiros e daí surgiu um convite para ela ir treinar fora”, afirmou Cunha, que prefere chamar a ação de convênio.

É possível que o CT de excelência seja o mesmo do francês Phillip Luca, técnico da atual campeã olímpica Sharon van Rouwendaal, da Holanda. Outra possibilidade é a equipe técnica da Itália, definição que poderá ocorrer ainda na Hungria, já que o entendimento será feito pessoalmente.

A iniciativa de longo prazo envolve um projeto de tecnologia avançada, tendo como alvo um treinamento global envolvendo os melhores maratonistas aquáticos do mundo para 2020. Uma amostra do CT pode ser conferida no site.

É neste CT onde trabalha o francês Phillip Lucas, considerado o melhor treinador de águas abertas do mundo. “Marcela quer, eles aprovam a ida dela e nós apoiamos. Nos sentimos orgulhosos de que eles considerem ela assim, de possibilitar sua escolha de participar, dando a ela esse reconhecimento e respeito”, observou o empresário.

George Cunha destaca que, a princípio, não haverá uma ação inversa prevendo para o futuro alguém vir treinar no Brasil como em um intercâmbio, mas que pelo projeto original Marcela deverá vir ao Brasil cerca de três vezes por ano. O empresário acrescenta que o assunto já poderia ter sido resolvido, mas foi empurrado para adiante devido à realização dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Além disso, os médicos descobriram uma doença autoimune em Ana, da qual ela já está recuperada, e que a levou a uma cirurgia para retirada do baço.

Esses fatores, reunidos ao próprio mau resultado de Ana na Rio-2016, não impediram porém de a negociação ter sido retomada para o ciclo olímpico seguinte. “Tivemos um convite, mas isso terá de ser tratado somente depois do Mundial da Hungria 2017, senão vai embaralhar as coisas. Mas é grande a chance de ela treinar ao lado da campeã olímpica Sharon Van Rouwendaal, e ainda ter ao lado a forte equipe feminina da Itália. Ir de 'mala e cuia', se mudar mesmo. Isto é, olhando para 2020”, reiterou o pai da atleta.

Ao revelar que a negociação para deixar o Brasil é antiga, o empresário descarta automaticamente a possibilidade de a saída estar relacionada, necessariamente, a uma desilusão com o País e com escândalos de corrupção envolvendo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

“Razão absoluta: treinar lado a lado, dia a dia, com as melhores do mundo. Estamos planejando com muito cuidado para ela poder escolher o que achar melhor em oportunidade de progredir. Se formos ver isso hoje, é para o início de 2018. Mas pelas conversas preliminares com o pessoal de fora, e a receptividade é a melhor possível, quem sabe, pode acontecer uma antecipação de planos e a ida ocorrer agora em agosto, logo após o Mundial da Hungria”, afirmou George.

Unisanta e patrocinadores

A proposta inicial para viabilizar o projeto é que ele seja concretizado através de um convênio direto com a atleta, tendo como possível interveniente a Universidade Santa Cecília (Unisanta), atual clube da nadadora. Por se tratar de uma ação positiva, prevista no contrato com o seu clube, Marcela espera que a iniciativa promova crescimento em sua carreira e gere um convênio com a própria Unisanta.

“Há flexibilidade contida em contrato que permite a escolha da atleta de treinar fora da Unisanta”, explicou George Cunha. Basicamente, o acordo prevê que o clube ou o centro de alta performance na Europa disponibilize suas instalações e estrutura praticamente sem custos.

Já estariam incluídos alojamento permanente e alimentação. Despesas pessoais e uma parte das que são necessárias à execução do projeto serão custeadas pela atleta, que conta com recursos originados de seus patrocinadores e da própria Unisanta.

Expectativa da maratonista

Concentrada na preparação para o Mundial da Hungria e na expectativa de até a competição estar na plenitude de sua forma física, Ana Marcela se diz 100% recuperada da cirurgia de retirada do baço. Segundo ela, os três meses que vão anteceder o Mundial serão cruciais para uma resposta sobre o seu condicionamento.

A campeã mundial relata estar “sofrendo” para chegar na Hungria em igualdade de condições de suas adversárias, já que ela ficou inativa 45 dias e, de acordo com um levantamento feito pela própria equipe multidisciplinar, cada dia de treino perdido por um fundista exige três dias de compensação.

Para não sobrecarregá-la com outras preocupações, os pais relatam ter optado em só conversar a respeito da transferência para a Europa a cada 15 ou 30 dias, quando ambos já têm organizado um 'pacote' de notícias e decisões para atualizá-la.

“É bom que não faça diferença o resultado que ela vier a ter na Hungria. No Mundial ela pode ganhar uma prova ou ficar em 20º, por exemplo, que não vai pesar nem mudar na vontade e decisão dela de querer treinar fora”, declarou a mãe, Patricia de Jesus.

Caberá a Patrícia ir com Ana Marcela para a Europa. A mãe ficará encarregada de cuidar da alimentação recomendada pelos nutricionistas e ajudar a filha a seguir as dietas exigidas. Os pais da nadadora planejam uma 'ponte-aérea', na qual vão se revezar a cada três ou seis meses em idas e vindas.

Instituto Ana Marcela

Um dos motivos principais para manterem residência no Brasil são os vários projetos locais da empresa Ame (Ana Marcela Esportes) e do Instituto Ana Marcela que tem um site na internet. “Estão em 'incubadora', aguardando prazos legais. Haverá captação de recursos via Lei de Incentivo. Há um projeto apresentado para a prefeitura de Guarujá, já publicado no Diário Oficial do Município”, relatou George, referindo à matéria do Diário que saiu no dia 16 de março de 2016.

De acordo com o empresário, o projeto prevê ensino da maratona aquática e ações de cunho social, voltado para a preocupação com o meio ambiente, cidadania e proteção à vida (contra afogamentos). A estimativa é contar com quatro piscinas de 25 metros e praias de Guarujá para aplicação da Metodologia Ana Marcela de ensino das maratonas aquáticas.

Dentro do projeto está prevista a produção de material didático nas escolas, voltada para crianças do ensino infantil, através do livro para colorir “Marcelinha, a Menina dos Mares”. Como incentivo, em algumas dessas vezes a nadadora aparecerá, de repente, na sala de aula. O material didático depende agora de aprovação do MEC, segundo Ana Marcela.

Quanto à empresa AME, a mais recente contratação de serviços se deu na última terça-feira, quando o mesatenista paralímpico Israel Stroh fechou contrato de assessoria e gestão esportiva. Formado em jornalismo e estudante de direito da Unisanta, Stroh foi medalha de prata na Paralimpíada do Rio-2016.

>> Minientrevista com Ana Marcela

Aquela brincadeira que você fazia sempre, dizendo: “moro no mundo e passeio em casa, agora vai ser para valer?

Parece que sim! Minha casa é pelo mundo afora, o Brasil pode virar um passeio para mim

Nadador de piscina treinando fora do país não é mais novidade, mas de maratona aquática é uma notícia inesperada. Como chegou a essa decisão de treinar na Europa?

Verdade, acho que serei a primeira brasileira na atualidade a sair para treinar fora do Brasil. Já é uma tendência de algumas atletas de outros países, inclusive da campeã olímpica do Rio, a holandesa Sharon Van Rouwendaal e outras nadadoras

O projeto é para você treinar com atletas de alto rendimento das seleções olímpicas de outros países. Isso não fará com que elas, que também são suas adversárias, a conheçam mais em seus pontos fortes e fracos e possam criar estratégias para vencê-la nas competições?

Eu acho que terei muito mais a ganhar, quero conhecer os pontos fortes e fracos delas também, vamos ver isso de perto

Que garantia você tem de que, treinando fora do país, se tornará melhor atleta e mais vencedora do que já é?

Garantia não tenho, mas será uma oportunidade única para disputar os treinos todos os dias com as melhores, as provas serão uma prática do que fizer nos treinos

Todo esse empenho de sua parte é exclusivamente para conquistar uma medalha olímpica, em Tóquio-2020, a única que ainda não tem na carreira vitoriosa?

Até 2020 quero vencer provas dos circuitos mundiais e de campeonatos mundiais, mas sem dúvida, a cereja do bolo da minha carreira será uma medalha olímpica. Vou perseguir essa meta com muita vontade e garra

Indo para a Europa, quem vai treinar você? E quando estiver no Brasil, treinará em que local e com qual técnico?

Ainda não temos definição de local nem da equipe técnica, estamos vendo entre ir para a França ou Itália, passar uma temporada lá vai fazer bem a minha carreira. Sempre que estiver no Brasil, devo treinar na Unisanta com meu técnico Márcio Latuf

Se houver um convite formal para se naturalizar em um desses países da Europa, mesmo que seja apenas para uma olimpíada, que resposta será dada por você?

Acho difícil acontecer um convite desses, ficarei muito orgulhosa se isso ocorrer mas não dá para aceitar. Quero ser medalhista olímpica pelo meu país, quero poder dividir um título assim com o povo brasileiro. Já imaginou desfilar num trio elétrico em Salvador? Será uma glória!

adblock ativo