Ana Marcela vai para o Sesi e Allan do Carmo mira Mundial

O plano era inaugurar a lancha Ana Mar no domingo, durante os 12 km da 50ª Travessia Powerade Mar Grande / Salvador, mas a pentacampeã Ana Marcela Cunha estreou mesmo foi o uniforme rubro-negro do novo clube. "Foi a primeira vez em que vesti a camisa do Sesi", anunciou ela, confirmando o fim da parceria de seis anos com a Universidade Santa Cecília (Unisanta).

A capital paulista, para onde embarca nesta terça-feira, 15, é o novo endereço da bicampeã mundial, que preferiu abraçar o projeto de natação do Sesi. Ela é a principal contratada do clube, que planeja uma reviravolta na natação do País montando uma equipe feminina de ponta.

A ideia, segundo explicou, é reunir jovens nadadoras com potencial para conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020. O contrato foi fechado no dia 10 deste mês, mas vinha sendo mantido em sigilo.

"O que podemos dizer é que será o triplo da vantagem que ela tinha e que a Unisanta cobriu a oferta, mas em decisão com a família Ana preferiu mudar de clube", explicou o pai e empresário George Cunha.

O técnico Fernando Possenti, um dos três contratados pelo Sesi para treinar a equipe feminina, veio acompanhar Ana Marcela na Travessia Mar Grande. "Ele já me passou as primeiras instruções do barco-guia", relatou Ana, que agora é pentacampeã da travessia, conquista inédita entre as mulheres, já que Lourival Quirino tem o mesmo número de títulos entre os homens.

Na prova que marcou as 50 travessias promovidas pelo Grupo A TARDE, Ana Marcela não repetiu o feito de vencer todos os homens. Caso tivesse conseguido, seria a terceira vez na história da competição, entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e a do Porto da Barra. No entanto,terminou em sétimo lugar geral.

Por um segundo apenas também não empatou com o sexto lugar geral, Renan Santos, que cravou 1h58min51. Ela fez 1h58min50, superando o sétimo colocado do grupo masculino, Jardiel Silva, que terminou com o tempo de 1h59min32.

Feliz com o desempenho, Ana Marcela já retorna a São paulo para se apresentar ao Sesi e aos treinos visando a etapa de Abertura da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. A competição de 10 km será disputada no dia 27 deste mês, em Santos (SP). Os dois melhores brasileiros se classificam para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho.

No novo clube, a nadadora baiana vai ter três técnicos. O principal deles é Fernando Vanzella, que já treinou a equipe do Minas Tênis Clube e a do Pinheiros. O site do clube, que vai publicar breve o número e nomes completo da equipe, anuncia que a idéia é repetir nas piscinas o projeto vitorioso do SESI no Vôlei.

Allan não para - Allan do Carmo, tetracampeão da travessia nem parou de treinar. Pausa só para festejar os 60 anos do pai, Valmir Mamédio, ontem à tarde. No mesmo dia, pela manhã, já tinha treinado cerca de 8 km de natação na piscina.



O empenho tem como alvo também a abertura da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, dia 27, em Santos (SP). "Minha meta é classificar para o Mundial de Barcelona, em julho", avisou o nadador, que chegou ao quarto título da Mar Grande e promete em 2014 lutar para igualar o pentacampeonato de Lourival Quirino, único que venceu cinco vezes a travessia.

Conseguindo se classificar para o Mundial, Allan pretende disputar as provas de 10km e de 25 km. Enquanto isso, manterá a atenção na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, que, na sequência, terá os 10 km da segunda etapa, na Argentina.

