Ana Marcela vai à China para o prêmio de melhor do mundo da Fina

A tricampeã mundial de Maratonas Aquáticas Ana Marcela Cunha vai receber neste sábado, 2, à premiação de melhor atleta da temporada pela Federação Internacional de Natação (Fina).

A honraria será concedida pela quarta vez na carreira da nadadora baiana que já viajou para China, onde será realizada a cerimônia de premiação.

No horário chinês, o evento corresponderá ao sábado à noite e no oficial de Brasília, na madrugada do sábado.

A cerimônia intitulada Fina World Aquatics Gala Soirée des Etoiles está programada para a cidade chinesa de Sanya.

Esta é a sétima edição do evento no qual Ana Marcela foi contemplada com o título de melhor do mundo em três oportunidades: 2010, 2014 e 2015.

A brasileira fará jus ao quarto troféu em razão dos bons resultados conquistados na temporada, em queque garantiu três medalhas no Campeonato Mundial de Budapeste, disputado em julho deste ano.

Na competição, ela conquistou a medalha de ouro nos 25 km, prata nos 5 km e bronze nos 10km. Além disso, foi vice-campeã do Circuito Mundial de 10km.

Ana seguiu para a China na companhia do seu técnico Fernando Possenti, que estava em Barcelona, ministrando palestras para 54 técnicos de diversas nacionalidades. Possenti também concorre ao prêmio de melhor do mundo.

Volta

A nadadora baiana terá uma sequência de competições confirmadas no retorno ao Brasil, programado para esta segunda-feira, 4.

A primeira será no Rio de Janeiro onde disputará o Open de Natação. A competição, será disputada entre a quarta-feira, 4, e a sexta-feira, 8, na Unidade da Força Aérea, em Campos dos Afonsos.

Ana Marcela vai emendar a participação em provas de natação com a disputa de Rei e Rainha do Mar, no final de semana que se segue aos dias 9 e 10 de dezembro, na Praia de Copacabana.

adblock ativo