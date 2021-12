Ana Marcela usará touca especial em homenagem a Senna

A bicampeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela fará uma homenagem a Ayrton Senna durante a 49ª Travessia Capri-Napoli, no dia 7 de setembro. Ela nadará os 36 km de percurso com uma touca personalizada, réplica do capacete verde e amarelo de Senna.

Como parte dos preparativos, a atleta baiana visitou, nesta quitnta-feira, 21, a sede do Instituto Ayrton Senna, em São Paulo. Para cumprir o desafio, ela terá o patrocínio da EF Englishtown, que intermediou uma ação com o Instituto.

Fã de Senna, a nadadora aproveitou para registar em fotos as imagens, capacetes e outros objetos usados por ele. "Foram momentos especiais, nos quais pude sentir um clima de muita energia positiva em um ambiente que conta histórias de lutas, vitórias e superação", disse ela, que vai à Itália no dia 2 de setembro.

