Ana Marcela se despede do Brasil nadando em Inema

A maratonista aquática Ana Marcela Cunha confirmou nesta segunda-feira, 9, estar deixando o Brasil para integrar-se à equipe de nadadores de alto rendimento do Projeto Japão 2020, como afirmou em primeira mão ao portal A TARDE em abril deste ano.

A baiana tricampeã mundial de maratonas aquáticas terá como base no novo desafio em sua carreira o Sport Science Institute, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Idealizadora do projeto, a Fundação AquAzzurra anunciou ainda Fernando Possenti (técnico de Ana Marcela) como o “Head Coach” do Projeto Japão 2020 para o Sport Science Institute.

De acordo com sua assessoria de imprensa, a AquAzzurra destacou ter havido uma intensa negociação com Possenti, escolhido entre vários estrangeiros e que terá a missão de reviver as águas abertas e a natação de longa distância na África do Sul.

Ana está treinando há dois dias na China com o técnico Possenti. De lá ela voltará ao Brasil e depois vai se despedir da família justamente na Bahia, onde participará das últimas etapas do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, nos dias 16 e 18 de novembro, na Praia de Inema.

Primeira estrangeira convidada a aderir ao programa, quando chegar a Salvador, em novembro, Ana aproveitará para abraçar uma platéia especial, formada pelos avós, tios e primas que residem em Salvador.

Pai e gestor da carreira da carreira da tricampeã mundial, George Cunha afirmou que ela passará a morar na África do Sul e virá ao Brasil eventualmente para competir.

“Na volta ao país ela vai ficar treinando em São Paulo e se despede da gente nas últimas etapas do Brasileiro, aí em Salvador. Depois, vai de mala e cuia para a África do Sul”, confirmou Cunha.

“Em alguns momentos, a equipe da África do Sul deverá vir disputar algumas provas aqui no Brasil, mas isso dentro do projeto é muito complicado falar agora, porque a gente não tem esses elementos”, acrescentou.

Falando em nome da filha, Cunha afirmou que o contrato está firmado. “Agora está tudo assinado, é realidade. O que a gente pode dizer é que ela está ansiosa para começar o projeto”, disse.

Ana já teve uma noção prévia da estrutura do projeto, ao passar 21 dias na cidade do Cabo. Nas instalações de alto rendimento, ela contará com seis piscinas, três delas cobertas.

“Adorei conhecer e poder usar as instalações do Sport Science Institute em recente training camp, certamente se equipara às melhores instalações de ponta do mundo, e ainda contarei com um bônus extra, a bela cidade de Cape Town e seu povo muito acolhedor. Estou entusiasmada em poder ir logo para treinar lá”, disse a Maratonista Aquática.

De acordo com o comunicado da AquAzzurra, o projeto tem como outro objetivo atrair nadadores de alta performance de diferentes países e será formado por duas equipes.

A equipe "A" vai contar com quatro atletas sul-africanos e quatro estrangeiros. A equipe "B" inteiramente por sul-africanos.

"A sede do projeto será a Cidade do Cabo, especificamente o Centro de Alto Desempenho do Instituto de Ciências do Desporto da África do Sul", disse em entrevista a presidente da Fundação AquAzzurra, Mina Barbara.

Vínculo com a Unisanta

Ana Marcela seguirá competindo pelo Brasil e filiada a seu clube, à Universidade Santa Cecília (Unisanta), de Santos/SP. Prioritariamente, será o local onde fará seus treinos quando estiver no país.

Já em sua estada na África do Sul, ela poderá vir a nadar excepcionalmente pelo clube de natação WP: Aqua Dolphin.

Nico Manoussakis, um dos quatro atletas da África do Sul no projeto, dá 'boas vindas' à nadadora baiana.

“Estou extremamente empolgado em treinar com Fernando, que já me adaptou ao programa, e com Ana Marcela, que é uma máquina viva”, disse o anfitrião.

O nadador também destacou as instalações visitadas por Ana Marcela. “Nós temos tudo o que precisamos sob o nosso nariz, não há necessidade de privilegiar instalações de treinamento no exterior sem motivo”, afirmou Manoussakis.

Dirigindo-se também ao país de Ana Marcela, o sul-africano antecipou que poderá estar competindo entre os que vão disputar os 10 e 5 km de Inema.

“Em breve irei ao Brasil para competir no Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, quero poder representar a Unisanta, Clube de Ana Marcela, será um privilégio, uma honra para mim", declarou.

O técnico Fernando Possenti está otimista diante do novo desafio na sua profissão e em relação ao projeto no Sport Science Institute, comandado por Lezandre Wolmarans e Rebecca Johansson.

Estrutura privilegiada

O treinador terá a sua disposição bioquineticistas profissionais muito experientes, tecnologia e equipamentos de última geração, que refletirão como uma imagem primordial no seu trabalho.

No mesmo espaço, o time usará dietistas, centro médico e ortopedista e fisioterapeutas, entre outros recursos e profissionais.

“Será uma benção poder contar com eles trabalhando lado a lado, para dar total suporte multidisciplinar às duas equipes, durante este longo caminho para o sucesso", concluiu Possenti.

De acordo com o comunicado da AquAzzura, entre janeiro e fevereiro de 2018 outro nadador internacional se juntará ao programa, além de nadadores locais.

A AquAzzurra prepara capacitação e transferência de conhecimentos técnicos. A primeira jovem treinadora selecionada é Shrone Austin, da WP, que terá como mentor o próprio Fernando Possenti em seu primeiro desafio.

