Ana Marcela precisa superar italiana para ser campeã mundial

Ana Marcela disputa nesta sexta-feira, 6, a penúltima etapa do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas desafiada pela possibilidade matemática de conquistar o título da temporada 2019.

Os 10 Km da prova, que será disputada em Taipei, na China, terá largada às 21h45, no horário de Brasília. Pelo fuso horário chinês, a etapa acontecerá neste sábado, 7, a partir das 8h45.

Allan do Carmo volta ao Circuito para as duas provas finais, após se ausentar das três últimas. O nadador baiano está na 50ª posição, com apenas 300 pontos, sem chance de título.

O melhor brasileiro na competição é Fernando Ponte, na 7ª colocação com 1.198 pontos. A liderança no masculino é do húngaro Kristof Rasovszky, com 4.250 pontos.

Já Ana Marcela ainda tem chance de conquistar o título da temporada, mesmo tendo faltado em duas provas e deixado escapar a liderança para a italiana Rachele Bruni.

A princípio, a única opção da nadadora baiana é vencer as duas últimas competições do Circuito. Mesmo assim, dependerá de a italiana não pontuar em uma delas.

Outra forma seria Rachele ficar abaixo da quarta colocação e somar apenas 500 pontos nas duas provas de fechamento da temporada. Se esta última hipótese ocorrer, Ana chegará ao quinto título do Circuito, com 5.500 pontos, e Rachele será a vice-campeã, com 5.450 pontos.

Matematicamente falando, a baiana acumula 3.900 pontos nas cinco etapas que participou, o que lhe confere a segunda colocação. A líder Rachele, soma 4.450 pontos obtidos em todas as sete etapas realizadas até agora, já que a italiana não perdeu nenhuma delas.

Campeã em 2015 e 2016, a italiana conta com a vantagem extra obtida com a mudança significativa de pontuação, promovida em 2019 pela Federação Internacional de Natação (FINA).

Agora, as dez mais rápidas a completarem cada etapa somam 800, 700 , 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, e 250 pontos, respectivamente.

A FINA também extinguiu a tradicional pontuação dobrada conferida aos atletas na última etapa do Circuito. Essa mudança exclui qualquer possibilidade de aumentar a pontuação no encerramento das provas do Circuito, que será em Chun'An, também na China, no dia 28 de setembro.

Mais vitórias na temporada

Diferente da brasileira, a italiana só venceu uma etapa, mas se mantiver a regularidade garante o título do Circuito este ano. Ana venceu a primeira, terceira, quarta, e sétima etapas, foi medalha de prata na segunda e não disputou a quinta e sexta etapas. Rachele só venceu uma, no Canadá, da qual Ana esteve ausente por causa do Pan.

Motivada pelos títulos mundiais conquistados em duas provas este ano, na Coreia do Sul, e por último a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Lima 2019, a nadadora baiana já mostrou estar disposta a brigar pelo título desde a etapa anterior, na Macedônia.

Ela estava na terceira posição, mas venceu a sétima etapa e passou à vice-liderança. Ana sequer voltou ao Brasil após a etapa da Macedônia, preferindo ficar treinando lá mesmo e depois viajou para Taipei, na China.

As duas melhores nadadoras do Circuito Fina concorrem também, entre si, pelo título de melhor do mundo, nesta temporada das maratonas aquáticas.

