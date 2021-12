Ana Marcela participará do revezamento da tocha olímpica

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha, bicampeã mundial de Maratonas Aquáticas, anunciou nesta terça-feria, 11, por meio de seu perfil nas redes sociais, que será uma das 12 mil pessoas que correrá com a tocha olímpica.

"É com muito orgulho que compartilho com vocês que irei participar do revezamento da Tocha Olímpica!!...Rio 2016 cada vez mais perto!!...", escreveu a atleta.

É com muito orgulho que compartilho com vocês que irei participar do revezamento da Tocha Olímpica!! Obrigada Nissan por mais essa supresa!! Rio 2016 cada vez mais perto!! #QuemSeAtreve #RotaDaTocha #TimeNissan #TeamAna #GoAna #Rio2016 #360Dias Uma foto publicada por Ana Marcela Cunha (@anamarcela92) em Ago 11, 2015 às 8:11 PDT

Depois de um tour pela Grécia, local onde nasceu a competição, o símbolo percorrerá 300 cidades brasileiras em 2016. Ao todo, vai passar 83 cidades brasileiras, incluindo as 26 capitais. A tocha será repassada ao Comitê Organizador do Brasil (COB) no dia 27 de abril.

O revezamento terá início no dia 3 de maio, em Brasília. A pira será acesa no dia 5 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

