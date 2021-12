Ana Marcela nega decepção com 5º lugar em Barcelona

A baiana Ana Marcela Cunha negou estar decepcionada por ter chegado em quinto lugar na maratona aquática de 25 quilômetros, neste sábado, em Barcelona, e não ter conseguido assim defender o título mundial da prova, e comemorou o fato de ter conseguido a medalha de prata nos 10 quilômetros, a distância disputada em Jogos Olímpicos.

A nadadora baiana - ouro nos 25km no Mundial de Esportes Aquáticos de Xangai, em 2011 - por pouco não conseguiu sua terceira medalha na edição de Barcelona ao ficar para trás após um fulminante ataque da italiana Martina Grimaldi, que levou o ouro. A prata ficou com a alemã Angela Maurer, e o bronze com a americana Eva Fabian.

"No final, não estive bem. As primeiras estavam mais rápido e não consegui encostar", reconheceu Ana Marcela, que, apesar disso, se mostrou muito satisfeita por sua performance geral em Barcelona.

"Estou muito contente porque ganhei a medalha de prata nos 10 quilômetros, que é a prova olímpica na qual quero disputar os Jogos Olímpicos de 2016", acrescentou.

"Acho que devo estar contente. Nadei quase 40 horas. Não pude voltar a ser campeã do mundo, mas tenho uma medalha de prata nos 10", reiterou.

Além do segundo lugar na prova olímpica, Ana Marcela também subiu ao pódio no Mundial de Barcelona nos 5km, ficando com o bronze.

adblock ativo