Ana Marcela nada no Canadá para disparar na liderança

Uma vitória nesta sexta-feira, 31, na etapa do Canadá da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas fará a nadadora baiana Ana Marcela abrir folga na liderança da competição. Os 10 km da quinta etapa do circuito serão disputados às 13h30 (horário da Bahia), no lago Memphrémagog.

Com 74 pontos acumulados, a nadadora do Sesi-SP tem 18 pontos a mais do que a compatriota Poliana Okimoto, vice-líder. A paulista não compete desde a etapa anterior e também não vai nadar esta por conta de uma lesão nas costas.

A terceira colocada no ranking da Copa é a italiana Martina Grimaldi, com 44 pontos. Ela, porém, está confirmada nos 10 km. Apesar da ampla liderança e da possibilidade de aumentar a vantagem, Ana vem exibindo um discurso cauteloso.

"Meu objetivo é manter a mesma regularidade das etapas anteriores, nas quais consegui ficar no pódio em todas. Assim, poderei ampliar a vantagem de pontos na liderança do circuito, o que dá um certo conforto para o restante da temporada", afirmou a líder do circuito.

Até agora, Ana Conquistou dois ouros, uma prata e um bronze. A atleta baiana vem de vitórias nas duas últimas etapas do circuito, que será encerrado em Hong Kong, no dia 18 de outubro, quando será encerrada a temporada de 2014.

Allan luta com Alemão

A batalha pelo título também envolve o baiano Allan do Carmo, que ocupa a segunda colocação no ranking masculino em sua corrida particular pelo título inédito na carreira.

Ele tem 47 pontos ganhos e está a apenas sete de alcançar o líder do circuito, o alemão Christian Reichert, que até a quarta etapa soma 54 pontos.

A prova disputada pelos homens, no percurso olímpico de 10 km, está marcada para a partir das 10h30 (horário da Bahia). O Canadá também sediará a sexta etapa, no Lac Megantic, no dia 9 deste mês.

