Ana Marcela: 'Meu sonho é o ouro, mas tenho pés no chão'

Dependendo apenas de uma participação na última das duas etapas restantes para confirmar o tricampeonato da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, a baiana Ana Marcela confessa que seu foco está em ganhar o ouro 2016. Nesta entrevista, porém, ela defende que quer seguir à risca cada passo, sem queimar etapas. Primeiro, a própria Copa, depois brigar por vaga na Seletiva Olímpica, que será disputada no Mundial de Kazan, para finalmente focar exclusivamente no Rio-2016.

Como se sente a baiana Ana Marcela, agora tricampeã da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas?

Calma, ainda falta nadar a última etapa. O regulamento exige pelo menos largar na prova. Mas eu estou contente com o meu resultado. Era o que a gente esperava. Ainda não estou satisfeita, embora já tenha o título 99% assegurado. Acho que essas duas últimas etapas que faltam serão para eu nadar bem, em vez de só cair na água na última etapa para cumprir o regulamento.

Por mais que sua atenção esteja voltada para a Copa do Mundo, seu olhar mais aguçado, pode-se dizer, está na Olimpíada de 2016?

Com certeza, a gente (toda a equipe do Sesi-SP) está bem focada em 2016. Para não haver frustração, como em 2012 (ela não se classificou na seletiva). A gente está indo etapa por etapa, todo cuidado é pouco. O melhor resultado por agora é a Copa. Depois, em 2015, vamos buscar a vaga no Mundial de Kazan, que será a primeira de duas seletivas para a Olimpíada do Rio. O Brasil já tem uma vaga garantida no Rio-2016, por ser país anfitrião, mas se as duas brasileiras e os dois brasileiros ficarem entre os dez primeiros no Mundial de Kazan, as duas duplas masculina e femininas se classificam. Também, se apenas uma, eu ou Poliana Okimoto, passar sozinha a outra ficará sem a vaga. Por isso, nosso foco todo está em conseguir logo a vaga passando entre as dez primeiras.

Como analisa a previsão do COB de que você é nome certo para medalha no Rio-2016?

Medalha certa? Olha, eu não quero pular etapas. Acho que o Brasil está fazendo projeção, ela é válida. Serve como incentivo, mas o meu foco é cada competição até 2016, sem queimar etapas. Quando chegar em 2016 eu vou pensar sobre isso e responder a essa pergunta.

Não se sente pressionada em ser elevada a este nível?

A gente tem que se acostumar. Os resultados dos brasileiros geram muita expectativa. O COB, o povo brasileiro têm essa expectativa. Isso tudo é normal, mas a gente está sabendo lidar bem com essa pressão de agora e a previsão de conquista de bons resultados.

No que você pode e pretende melhorar até os Jogos Olímpicos chegarem?

Acho que tenho bastante para melhorar em algumas coisas. Na prova dos 10 km são alguns pequenos detalhes que vão ajudar. Por exemplo, no sprint para completar o percurso. Tenho feito treinamentos específicos. Com 30, 40 atletas querendo passar no nosso lugar, tem mais contato físico no contorno da boia. O treino que faço ajuda a fazer o contorno com o menor contato físico que der, para não haver lesões e fazer a prova sem sofrer dores, tranquila. Normalmente, faz-se a virada de boia pelo meio, quando está passando muita gente. Estou procurando fazer a volta por fora, evitando maior contato para não ficar com o óculos cheio de água, ter menos desgaste físico possível e não sentir dor nas pancadas que quase sempre acontecem.

Em quê precisa crescer mais, tecnicamente, fisicamente ou psicologicamente?

Uma coisa que melhorou muito foi a parte da nutrição. Era bem complicado. Eu estava comendo antes coisas gordurosas e precisava obedecer algumas regras, principalmente nos finais de semana. Agora, como tanta salada que meu prato é inteiro dela. E gosto. Ia em uma pizzaria e comia 20 pedaços de pizza em um rodízio. Hoje, de vez em nunca como três pedaços apenas de pizza. Também tenho melhorado tecnicamente, fazendo tempos que nunca tive antes durante os treinos. O lado psicológico sempre lidei bem. Costumo brincar com a psicóloga da equipe, dizendo que ela nem trabalha muito e ela diz que gostaria que todos os atletas fossem assim.

Como você está sentindo a equipe olímpica para 2016? Acha que a aposta do Governo Brasileiro de que o Brasil será Top Ten é razoável, mesmo com uma projeção de que os atletas conquistem um total de 28 medalhas?

Estou bem tranquila quanto à projeção. O meu sonho é buscar o ouro, mas estou com os pés no chão. A pressão e a cobrança vêm de qualquer jeito. O Brasil tem as duas maratonistas melhores do mundo e estou prestes a ser campeã da Copa do Mundo. Mas não quero pular etapas. As estratégias estão sendo planejadas muito bem, independentemente de cobrança. Se vamos ser top ten ou vamos sair de 22º para 20 já será um resultado histórico e a gente tem que festejar.

Os 10 km da maratona aquática olímpica estão programados para o Forte de Copacabana. Isso dá vantagem a você e aos outros brasileiros? Como analisa o local em relação aos outros onde já nadou. Esse é mesmo o melhor?

O Pan-2007 foi lá em Copacabana. Também já disputei a Travessia dos Fortes lá, mas a prova é de 3 km. Acho que o que vai contar muito é uma boa estratégia, mas no evento-teste antes dos Jogos a gente vai ver. Acho que a melhor ajuda que posso ter é no dia da prova o mar estar um pouquinho agitado, todo marolado. O melhor para mim também é quando a água está meio fria. Isso ajuda um pouquinho.

E quanto à Copa do Mundo? Depois do Brasil, onde é o melhor país para competir no circuito?

Cada etapa tem as suas especificidades. O Canadá, onde fizemos três etapas agora, realiza provas há mais de 60 anos. Lá é muito bem organizado. Mas não é no mar, no mar só em Hong Kong. A comida lá, por ser um local muito turístico e de cozinha internacional, a gente não tem problema. A temperatura também é agradável. Na China, a comida não é muito familiar aos brasileiros e a gente prefere levar cozinheiras e fazer a nossa própria comida quando vai competir lá. A água também é um pouco quente e eu gosto mais da fria. Agora, Cancún, no México, todo mundo quer ir. A praia é limpa, vemos até os grãozinhos de areia.

Como é a rotina de uma atleta de alto rendimento fora dos treinos e competições? Achando uma folga, pega um cinema, prefere dormir ou precisa cumprir uma agenda de entrevistas, exames médicos ou mesmo encarar a visita da Wada (Agência Mundial Antidoping)?

O normal é ficar em casa, dormindo. Nos últimos dois meses e meio, fiquei 21 dias treinando na altitude dos EUA e uma semana em casa. Depois, viajei sete dias em Portugal. Agora, passei 22 dias no Canadá. Por isso, quando estou no Brasil a única coisa que quero é ficar com os meus pais, planejar tudo para ficar com eles o máximo e dormir muito. Às vezes, a gente é surpreendida com a visita da Wada, no clube, no treino, ou em casa, logo cedo.

A propósito, o fato de ser um destaque mundial na modalidade leva a Wada a fazer mais exames com você do que as outras atletas só pelo fato de estar se destacando na Copa?

Este ano, só para você ter noção, já fiz sete exames antidoping. Alguns por sorteios e outros automaticamente por eu vencer as provas. Como eu ganhei as quatro etapas da Copa até agora, fiz quatro exames também por causa das vitórias. Não chega a ser chato, a gente acaba se acostumando. Sabemos que quando o atleta chega a um rendimento de alto nível não tem jeito.

O Circuito da Copa do Mundo entra em qual contexto como parte da preparação para o Rio-2016?

O circuito mundial de 2014 é a principal competição deste ano para nós. Nas seis provas realizadas eu subi no pódio em todas. Estou focada na Copa. É uma preparação para o Mundial de Kazan de 2015. Este é o momento de fazer ajustes, em que a gente pode errar e está acertando. Mas é a hora em que se pode errar, porque o objetivo é fazer tudo certo no Mundial para se classificar para a Olimpíada de 2016.

Você e a paulista Poliana Okimoto vinham travando duelos emocionantes nas provas, mas ela acabou tendo uma lesão nas costas. É a adversária a ser batida no Rio?

Eu acho que, com certeza, é a nadadora a ser batida em 2015. Depois é que vamos pensar em 2016, porque ainda é preciso passar pela seletiva. A gente tem um trabalho independente, a equipe dela é outra. Meu objetivo é ser campeã em 2015 e depois pensar em 2016.

Além de Poliana, quem são as mais difíceis adversárias no seu caminho até o Pan-Americano e os Jogos Olímpicos?

Não vamos nadar o Pan-americano de Toronto porque teremos o Mundial, que é a Seletiva para a Olimpíada. Vai ser mais ou menos assim: tem a Seletiva e duas semanas depois o Pan. Só que em Kazan o fuso horário tem oito horas de diferença. Quando terminar, vamos voltar ao Brasil e descansar. Quanto às adversárias principais vou dizer pelos países: As nadadoras dos Estados Unidos e da Itália. Da Alemanha, a Angela Maurer sempre dá trabalho. Tem ainda uma húngara que nada muito e foi medalha de ouro em Londres. Não tem como especificar adversárias, são todas fortes.

As mulheres não perguntam a você que tipo de xampu usa para enfrentar o cloro da piscina diariamente?

É até engraçado, tenho pouco tempo para cuidar dos cabelos. Normalmente, quando saio do treino passo no chuveiro e tiro só o cloro, nada mais. Fim de semana passo um xampu, mas costumo trocar de marca.

Está em seus planos de 2014 participar da Travessia Mar Grande/Salvador?

Com certeza. Essa travessia a gente tem sempre na agenda aqui em casa. Se for no final do ano é capaz que eu vá nadar. Em dezembro vai ser bom, pois vou estar treinando. A Mar Grande não é para qualquer um.

Você anunciou que vai fazer uma homenagem a Ayrton Senna. Como será isso?

Apesar de não ter vivido na sua época, tenho Ayrton Senna como uma inspiração, um atleta completo que transformava em realidade os sonhos de muitos brasileiros com suas vitórias sensacionais. Em parceria com a EF Englishtown e o Instituto Ayrton Senna, vou homenagear o ídolo do esporte brasileiro nadando os 36 km da Travessia Capri-Napoli, dia 7 de setembro, com uma touca especial, inspirada no emblemático capacete dele.

