Ana Marcela manda medalha de ouro 'surpresa' para avó

De passagem em Salvador nesta sexta-feira, 28, para o aniversário da avó da tricampeã mundial Ana Marcela, os pais da nadadora George e Patrícia Cunha trouxeram as três medalhas conquistadas por Ana no Mundial da Hungria, que está sendo disputado em Budapeste.

A medalha de ouro, que marcou o tricampeonato mundial nos 25 km, e os dois bronzes, nos 5 e 10 km, respectivamente, serão a surpresa a avó, Nilma de Jesus, que completará 83 anos nesta segunda-feira, 31.

Para os pais, o último ouro mundial foi a medalha mais importante na vitoriosa carreira de Ana Marcela. "Ela vinha de um resultado que não esperávamos na Olimpíada do Rio-2016 e de uma cirurgia do baço. E ela voltar a ouvir o hino nacional depois de tudo isso é muito bom", disse George Cunha, pai da campeã.

Ana está no Canadá, onde vai disputar a 5ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas no dia 12 de agosto.

