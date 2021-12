Ana Marcela leva ouro inédito na maratona aquática do Pan

A nadadora baiana Ana Marcela conquistou neste domingo, 4, o pódio mais alto na maratona aquática de 10 km nos Jogos Pan-Americanos. Essa foi a primeira medalha de ouro do Brasil na história da competição. Antes disso o País havia conquistado duas pratas e um bronze

Para garantir o ouro, Ana Marcela cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com ampla vantagem para a segunda colocada, a argentina Cecilia Biagioli, que ficou com a prata. A brasileira Viviane Jungblut ficou com a medalha de bronze ao completar a prova em terceiro lugar.

A baiana ficou toda a prova no primeiro bloco de nadadoras, revezando entre a segunda e quarta colocações com a argentina Cecilia Biagioli, a americana Kathryn Campbell e a peruana Arias Bramont. A partir da sexta volta, dos 7,5 km, a Ana Marcela ultrapassou todas as adversárias e garantiu o ouro.

