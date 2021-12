Ana Marcela garante vaga no Mundial de Esportes Aquáticos

A baiana Ana Marcela e o goiano Diogo Villarinho venceram, neste domingo, 14, no Rio de Janeiro, os 5 km do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, válido pelo Troféu Maria Lenk, e carimbaram a vaga para o Mundial de Esportes Aquáticos da modalidade na Coreia do Sul, em Gwangju, em julho.

A gaúcha Viviane Jungblut também confirmou a vaga, com a segunda colocação, mas no masculino, a segunda e última vaga ficou indefinida porque o gaúcho Fernando Ponte e o baiano Allan do Carmo empataram, com 58min48. Nos próximos dias, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), decidirá como será a convocação para o Mundial, devido ao resultado igual entre os dois atletas.

Villarinho comemorou a classificação. “É uma felicidade estar no meu terceiro Mundial. Poucos nadadores têm três Campeonatos Mundiais na carreira”, disse o atleta goiano.

Gigante na disputa da prova feminina, Ana Marcela Cunha assumiu a liderança com absoluta tranquilidade desde a segunda volta e manteve a posição até o final, completando em 56min02s.

A gaúcha Viviane Jungblut chegou a liderar uma parte da competição, mas acabou ficando para trás, completando em 56s02s10. Sua conterrânea, Betinha Lorscheitter, completou o pódio em 52min02s20.

Ana Marcela encarou o desafio a um treinamento de luxo. “Foi uma prova boa, um boa preparação e mostra que estamos no caminho certo. Acabou sendo uma prova forte, pois o pessoal que está aqui também vai disputar a piscina e todos estão em ótima forma”, analisou a baiana.

Mais vagas

O Troféu Brasil Maria Lenk ainda promete novas emoções a partir de amanhã, quando serão disputadas as provas de piscina, no Parque Aquático Maria Lenk.

Os melhores nadadores brasileiros da atualidade vão medir velocidade em busca de vagas no Mundial. Também estarão em jogo vagas para os Jogos Pan-Americanos.

