Ana Marcela ganha travessia e quebra recorde; veja vídeo

Além de fazer história como a única brasileira a vencer o desafio dos 36 km da Travessia Capri-Napoli, na Itália, a baiana Ana Marcela Cunha, ainda quebrou o recorde de 6h31m26 da italiana Martina Grimaldi ao fazer a prova em 6h24m45.

A bicampeã mundial de maratonas aquáticas completou a travessia - que faz parte do Circuito do Grand Prix de Águas Abertas da Fina - com uma touca personalizada, em homenagem a Ayrton Senna. A peça foi inspirada no capacete verde e amarelo do tricampeão mundial de Fórmula 1.

"Estou exausta, mas absurdamente feliz. O mar não estava fácil e a água muito salgada. Mas felizmente deu tudo certo, e a homenagem a Ayrton Senna se completa com vitória e recorde, do jeito que ele gostava", comemorou a atleta, cujo nome será gravado no Troféu Perpétuo.

A largada dos 30 participantes da Travessia (20 homens e 10 mulheres) aconteceu às 4h30 (de Brasília) no Lido Le Ondine, no Porto de Capri.

Ana Marcela Cunha é recordista da travessia Capri-Napoli: https://t.co/ZdYeqIid8j via @YouTube - Best Swimming (@best_swimming) 8 setembro 2014

