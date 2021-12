Ana Marcela ganha prova na Bahia, mas fica em 2º no geral

O Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas terminou neste sábado, 7, com a prova de cinco quilômetros na praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em Salvador. Ana Marcela Cunha (1h03m36s0) venceu a disputa feminina e o italiano Frederico Vanelli (57m50s) foi o campeão no masculino. No entanto, o campeão brasileiro foi o segundo colocado da prova, Victor Colonese (57h51m0s). Inema também decidiu a Copa do Brasil, competição realizada apenas com provas de cinco quilômetros.

Entre os homens o pódio foi completado por Matteo Furlan (57m52s) no geral. Fernando Ponte (57m54s0) e Samuel de Bona (57m53s0), ficaram em segundo e terceiro entre os brasileiros.

No feminino, Ana Marcela teve Betina Lorscheistter (1h03m37s0), e a italiana Rachelle Bruni (1h03m38s) em segundo e terceiro lugares. Viviane Jungblut (1h04m52s0) foi a terceira entre as brasileiras.

Ana Marcela Cunha, que este ano focou em sua preparação para o Mundial dos Esportes Aquáticos de Kazan e, consequentemente, na classificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, falou das diferenças de ritmo nas provas.

"Numa prova mais lenta, com um ritmo mais cadenciado como foi a prova dos 10 quilômetros, eu tenho um pouco mais de dificuldade para conseguir um final de prova melhor. E hoje, o Luiz Lima, que largou dois minutos e meio depois na prova masculina do Brasil, na primeira volta pegou o pelotão feminino do Campeonato Brasileiro. Ele impôs um ritmo mais forte e consegui me manter no vácuo dele e fiquei administrando a vantagem. A Betina atacou pelo lado, mas consegui chegar de um jeito mais tranquilo que na prova dos 10km. Não precisou de photofinish e nem da agonia que foi. Então é isso, quando a prova é mais forte como etapa de Copa do Mundo eu consigo render muito mais", disse a baiana ao site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Após a realização de seis etapas, Victor Colonese foi o campeão do ranking brasileiro 2015, com 170 pontos. Fernando Ponte e Samuel de Bona, do Grêmio Náutico, ficaram em segundo e terceiro lugares, com 163 e 123 pontos. Entre as mulheres, Betina foi a vencedora do ano, também com 170 pontos. Ana Marcela Cunha ficou em segundo (148) e em terceiro veio Gabriela Ferreira, também do Grêmio Náutico (145).

adblock ativo