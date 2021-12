Ana Marcela ganha ouro na China; Allan do Carmo fica com a prata

A baiana Ana Marcela Cunha ganhou a medalha de ouro e conquistou o 18º título em circuitos mundiais de águas abertas na madrugada deste domingo, 15, em Chun’An, na China. Allan do Carmo, o outro baiano na competição, ficou com a medalha de prata na etapa chinesa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas da Federação Internacional de Natação (Fina).

Ana Marcela, que é a maior vencedora da competição e segundo lugar no ranking mundial, conquistou a prova após chegar por milésimos de segundos à frente da italiana Arianna Bridi. A brasileira Viviane Jungblut completou o pódio.

Allan do Carmo foi derrotado pelo húngaro Kristof Rasouszur, também por milésimos de segundos. O também brasileiro Fernando Ponte fechou o pódio. A última etapa da Copa do Mundo será realizada no próximo sábado, 21, em Hong Kong.

adblock ativo