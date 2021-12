Ana Marcela fica perto do tri; Allan do Carmo segue líder

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha venceu, no último sábado, 9, mais uma etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, desta vez no Lago Megantic, no Canadá. Foi a quarta vitória consecutiva da baiana, que, matematicamente, já pode ser considerada tricampeã mundial.

Para sacramentar o título inédito, a nadadora de 22 anos só precisa largar na última etapa do ano, em outubro, na China. Ana Marcela já conquistou o Mundial em 2010 e 2012.

Nas seis etapas disputadas nesta temporada, a baiana esteve no pódio em todas. Conquistou quatro ouros (Roberval/Canadá, Magog/Canadá, Megantic/Canadá e em Setúbal/Portugal), uma prata (Viedma/ Argentina) e um bronze (Cancún/México).

"Estou extremamente feliz. A sensação hoje, depois de ter vencido as três etapas aqui no Canadá, é de missão cumprida. Saímos do Brasil com essa difícil tarefa e conseguimos. Voltaremos com a Tríplice Coroa", brincou a atleta, referindo-se às três etapas vencidas em terras canadenses - Roberval, Lac Magog e Lac Megantic.

Ana Marcela nadou os 10km da sexta etapa em aproximadamente 2h30m (tempo oficial ainda não divulgado), chegando cerca de 50 metros à frente da segunda colocada, a argentina Cecilia Biagioli. A norte-americana Emily Brunemann completou o pódio. "Ainda temos mais duas etapas até o final da temporada e quero vencê-las também", disse a baiana.

Baiano segue líder

O também baiano Allan do Carmo continua na frente entre os homens da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, após conquistar o ouro na 6ª etapa do torneio, no Lago Megantic, no Canadá, na noite de sábado.

Ele fez o percurso de 10 km em 2h22m30. Em segundo lugar veio o australiano George Obrien, e o canadense Philippe Guertin, em terceiro. Allan tem mais duas etapas para garantir seu primeiro título da Copa, ambas na China: dia 12 de outubro, em Hangzhou, e 18 de outubro, em Hong Kong.

adblock ativo