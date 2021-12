Ana Marcela fatura prêmio de melhor do mundo pela 4ª vez

A baiana Ana Marcela Cunha conquistou pela quarta vez o prêmio de melhor do mundo da Fina (Federação Internacional de Natação, na sigla em inglês), na categoria águas abertas – antes, ela venceu em 2010, 2014 e 2015, sendo a maior ganhadora da história.

Ana recebeu o troféu em cerimônia na China, no sábado, 2. "O começo de temporada foi muito duro [ela passou por uma cirurgia no baço], mas nunca deixei de acreditar. É uma alegria inexplicável", vibrou.

Em 2017, a baiana levou um ouro (25 km) e dois bronzes (5 e 10 km) no Mundial e foi vice do circuito da Copa do Mundo.

