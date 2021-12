Ana Marcela fala sobre expectativa antes de título inédito

A baiana Ana Marcela está a apenas uma prova de conquistar um bi-campeonato inédito para o Brasil na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Em meio aos treinos para a prova, atleta conversou rapidamente com a reportagem de A TARDE e falou sobre a expectativa de alcançar uma marca tão importante na ainda jovem carreira.

Sendo campeã, você terá três estrelas apenas aos 20 anos...

O bi, com fé em Deus, me dará três títulos mundiais nos últimos três anos. Quero botar essas estrelas na plotagem da lancha que vou levar para a Mar Grande-Salvador, em janeiro.

Que história é essa de colocar Bahia e Vitória na lateral?

Eu sou Bahia, fico ligada o tempo todo nos resultados e torcendo muito. Quero homenagear o Bahia, que vai ficar entre os dez primeiros da Série A, e o Vitória, que é o time do meu avô e de meus tios.

Voltando ao Mundial, qual é o peso do título?

Ganhando, vou mostrar o caminho que estou percorrendo para a Rio-2016. Trará mais patrocínios, mais cobranças por resultados, clubes disputando meu passe (risos) e melhores contratos.

E mais vigilância da agência antidoping?

Desde 2007, quando ganhei vaga para Pequim, passei a ser monitorada pela Wada. Isso dá tranquilidade de saber que minhas adversárias estão competindo no mesmo nível que eu. Já me acostumei com as coletas - inclusive de surpresa - em casa, no clube...

E como é estar em Hong Kong ?

Aqui é um mundo à parte. Há dificuldade de comunicação com o exterior e na internet.

